L’Égypte arrête l’importation de tous les vaccins anti-COVID

Le porte-parole du ministère de la Santé égyptien, le Dr Hossam Abdel Ghaffar, a annoncé que le ministère avait suspendu l’importation de tous les types de vaccins contre le coronavirus.

Cette décision a été prise en raison de la disponibilité d’un stock suffisant en Égypte et de la baisse du taux de vaccination, le virus étant désormais considéré comme faible et ne représentant pas de danger pour la vie des gens. De plus, les recommandations scientifiques mondiales préconisent de vacciner les cas les plus à risque avec des doses de rappel annuelles, comme c’est le cas pour le vaccin contre la grippe saisonnière. Une vague de panique s’est propagée en Égypte, en particulier parmi ceux qui ont reçu les vaccins contre le coronavirus, après que la société AstraZeneca a révélé des effets secondaires, des infections et des décès liés à son vaccin, ce qui a suscité de nombreuses inquiétudes dans le monde entier.