Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Des passages nuageux sur la plupart des régions, qui seront plus abondants et accompagnés de pluies sur le nord.

Vent du secteur ouest sur le nord, du secteur sud sur le centre et le sud, relativement fort à fort sur les côtes et le sud, de faible à modéré ailleurs. Mer agitée à très agitée sur le nord et peu agitée ailleurs.

Températures en légère baisse sur le nord, en légère hausse sur le centre et le sud, comprises entre 18 et 22 degrés sur le nord, de 24 à 30 degrés ailleurs et peuvent atteindre les 33 degrés sur le sud.