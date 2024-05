La création du premier laboratoire de recherche scientifique à la Faculté des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid ouvre de larges perspectives devant les travaux de réalisation de recherches scientifiques sous la direction d’éminents professeurs.

C’est ce qu’a déclaré à l’agence TAP le doyen de la Faculté Abdelamjid Krouma.

Ce laboratoire qui vient de voir le jour travaillera à trouver les solutions les plus efficaces aux problèmes environnementaux et économiques de la région, a-t-il ajouté.

Il a émis le souhait de voir ce laboratoire ouvrir la voie à la création de nouvelles unités de recherches spécialisées dans plusieurs domaines.

La Faculté des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid a été créée en 2012. Elle forme des étudiants en plusieurs domaines, en particulier la Licence appliquées en Agroalimentaire et en Alimentation, en Physique, en Sciences de l’Informatique outre trois Masters et un Doctorat en Biotechnologie.

De son côté, Aref Amri, Maître-assistant à la Faculté, a déclaré que l’Etat accorde une importance majeure au secteur de la recherche scientifiques, surtout dans les domaines des énergies renouvelables et de l’environnement.

Avant de devenir un laboratoire à part entière, cette structure était auparavant une unité de recherche pendant six ans qui a permis à plus de 60 étudiants en Master d’obtenir leur diplôme. Il a ajouté que plus de 40 doctorats ont été réalisés, dont la plupart a été menée au sein de l’unité de recherche, outre 160 publications scientifiques.