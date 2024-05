Contrôle économique à Tunis : Plus de 3000 infractions relevées en quatre mois

Plus de 3 milles (3 079) infractions ont été relevées dans le gouvernorat de Tunis, au cours des quatre premiers mois de l’année en cours, à l’issue de 25 mille 71 visites d’inspection effectuées par 676 équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce et de développement des exportations.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce de Tunis, Maher Ghribi, a souligné que ces visites de contrôle ont ciblé les unités industrielles, les commerçants de gros, les moyens de transport de marchandises, les magasins, les marchés municipaux et hebdomadaires.

Le responsable a fait savoir que ces infractions économiques sont liées, notamment, à l’augmentation des prix et la vente à des prix illégaux (1371 infractions touchant les secteurs des légumes et fruits, les produits alimentaires, les œufs, les poissons, les cigarettes), le non affichage des prix (814 infractions) et la non détention des factures d’achat (327 infractions).

Dans le même contexte, 206 infractions relevées ont concerné les pratiques de monopole et de spéculation, le refus de vente et la dissimulation des marchandises, ainsi qu’à la contrebande des produits de base en dehors du territoire tunisien.

Il s’agit également, lors de ces campagnes de contrôle, de 317 infractions, liées à la qualité de métrologie et 62 autres infractions.

Selon la même source, d’importantes quantités de produits ont été saisies, à l’instar de 29,7 tonnes des légumes et des fruits, 10 mille 500 œufs, 37 tonnes de dérivés des céréales subventionnés (Farine, semoule, pâtes alimentaires), 13,8 tonnes de sucre blanc subventionné, 1,2 tonnes de fourrage, 628 paquets de cigarettes, 2 mille 824 unités pour diverses denrées alimentaires (café, riz, huile d’olive, fruits secs…) …

A cet effet, la valeur financière de tous ces produits saisis a été déposée à la Trésorerie générale de la Tunisie.

Concernant les décisions et sanctions administratives, le responsable régional a souligné l’arrêt d’approvisionnement en farine de neuf boulangeries classées, de trois ateliers de fabrication du café, ainsi que de trois autres sociétés spécialisées dans le commerce de gros de produits alimentaires.