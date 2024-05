Le roi du Maroc lance un appel à la vigilance et à la fermeté contre l’incendie de copies du Coran

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a appelé à la vigilance, à la fermeté et à la coordination pour faire face aux actes d’incendie et de profanation de copies du Coran, en réponse à la tolérance et à la passivité des autorités dans certains pays où ces événements se produisent.

Lors du discours qu’il a prononcé à l’occasion du 15e sommet de l’Organisation de la coopération islamique, qui a débuté samedi dans la capitale gambienne, Banjul, sous le thème “Renforcer l’unité et la solidarité par le dialogue pour un développement durable”, le roi a souligné que “les manifestations de fanatisme, de discrimination, d’extrémisme, de fermeture et de rejet de l’autre sont devenues répandues parmi ceux qui rejettent tout ce qui a trait aux religions révélées, en particulier le message de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et nous sommes très préoccupés par l’escalade du discours de haine et par l’augmentation des victimes de ce fléau qui alimente le tourbillon de la violence, de l’instabilité et constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité dans de nombreuses régions”. Le discours royal, lu par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Ahmed Toufiq, a exprimé un “vif regret” pour ce que les dernières années ont vu comme des individus qui ont osé brûler et profaner des copies du Coran, dans un climat de tolérance et de passivité des autorités officielles de certains pays où ces événements se produisent, malgré le fait que cela constitue une violation des sentiments de plus d’un milliard et demi de musulmans”.

Le roi a ajouté en se demandant: “Quand la liberté d’expression est-elle une offense à autrui et les blesse dans leur croyance et leurs sentiments, et comment certains pays peuvent-ils se vanter de la protection absolue des libertés au moment où ces libertés sont utilisées pour attiser les flammes de la discorde et détruire les ponts de communication, de compréhension et de saper les fondements de la coexistence, mépriser les musulmans et ignorer les valeurs de l’Islam, n’est-ce pas le mépris des basses tendances personnelles et des agendas politiques exclusifs qui nourrissent la phobie de l’islam?”. Mohammed VI a appelé à la vigilance, à la fermeté et à la coordination pour faire face à ces violations offensantes, avec la même force que celle qui adhère aux principes du dialogue, de la tolérance entre les religions et les cultures, de l’ouverture et du respect de l’autre, ajoutant que “ce que nous avons vivement regretté des manifestations d’hostilité à l’égard de la religion islamique et de leur exploitation lors de surenchères électorales dans certaines sociétés n’est qu’un conflit d’ignorances avant d’être un conflit de civilisations”. Le roi a déclaré dans son discours qu’il espère que la résolution des Nations unies adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 juillet 2023 sur “le renforcement du dialogue entre les religions et les cultures et la tolérance face au discours de haine”, présentée par le Royaume du Maroc, soit une avancée qualitative dans les efforts visant à réduire le phénomène de l’extrémisme et du discours de haine.