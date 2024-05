MJS : Le partenariat avec des organisations étrangères dans le domaine du sport universitaire au centre d’une réunion

Les moyens de renforcer le partenariat dans le domaine du sport universitaire a été au centre d’une réunion tenue ce vendredi par le ministre de la Jeunesse et des sports, Kamel Déguiche, avec des représentantes d’organisations du sport universitaire et d’établissements d’enseignement supérieur de Russie, de Belgique, d’Ouzbékistan et de Kazakhstan.

La réunion a permis d’examiner les possibilités de signer des accords cadres avec les parties officielles des pays représentés et de renforcer l’échange d’étudiants dans le cadre de manifestations sportives et de jeunesse ainsi que des spécialistes dans certains sports de combat comme la boxe et le karaté.

Le ministre a salué, à cette occasion, la participation tunisienne au festival mondial de la jeunesse, organisé en mars dernier à Sotchi (Russie), qu’il a qualifiée de fructueuse au niveau des accords conclus dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Il a également passé en revue les projets nationaux en matière de promotion de l’enseignement, notamment la Consultation nationale sur la réforme de l’éducation et le projet de la deuxième chance, outre les mesures de promotion des sports modernes au sein des institutions de jeunesse, telle que la robotique