L’exode des médecins tunisiens : 4000 départs en trois ans

Une étude menée par l’Institut tunisien des études stratégiques a révélé une augmentation significative de l’émigration des médecins et des professionnels de la santé en général, basée sur les chiffres publiés par l’Agence tunisienne de coopération technique. Selon cette étude, environ 1500 médecins ont quitté la Tunisie en 2023, et on estime que 4000 médecins ont quitté le pays au cours des trois dernières années, à la recherche de meilleures conditions de travail face à la détérioration importante de l’infrastructure hospitalière tunisienne et à la recherche de possibilités de développement de leurs compétences.

L’Allemagne est devenue la destination préférée des professionnels de la santé depuis 2019, avec une augmentation de 50 % des départs. Parmi les 459 coopérants recrutés en Allemagne en 2022, 93 % étaient des professionnels de la santé. Quant aux médecins, l’Arabie saoudite était la destination privilégiée jusqu’en 2019, avant que la France ne devienne la destination préférée des médecins tunisiens depuis 2020.

Cette tendance à l’émigration concerne également d’autres secteurs, notamment les ingénieurs, avec 39 000 ingénieurs ayant quitté la Tunisie entre 2015 et 2020.