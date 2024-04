Baisse significative des accidents de la route en 2024

D’après les données publiées sur le site de l’Observatoire National de la Sécurité Routière, les accidents de la route ont connu une baisse de 32,07% depuis le début de l’année 2024 par rapport à la même période de 2023.

En effet, 1125 accidents ont été enregistrés en 2024, causant 279 décès et 1546 blessés. En comparaison, 1656 accidents, 294 décès et 2252 blessés avaient été recensés en 2023.

L’inattention et le manque de vigilance restent les principales causes des accidents, représentant 42,13% des cas, avec 72 décès et 567 blessés. Viennent ensuite l’excès de vitesse, le non-respect des priorités et le changement de direction non signalé.

Tunis arrive en tête des régions les plus touchées par les accidents de la route avec 11,38%, suivie par les wilayas de Mahdia et Nabeul.

Enfin, les statistiques de l’observatoire révèlent que 31,29% des accidents ont eu lieu sur les routes principales.

Ce recul notable des accidents de la route est une nouvelle encourageante pour la sécurité routière en Tunisie. Il est important de poursuivre les efforts de sensibilisation et de prévention pour maintenir cette tendance positive.