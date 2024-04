Colère des agriculteurs tunisiens face à l’importation de pommes de terre étrangères

Des agriculteurs producteurs de pommes de terre à Bouargoub, dans le gouvernorat de Nabeul, ont exprimé leur indignation face à des décisions de certains responsables qu’ils estiment avoir nui aux intérêts des agriculteurs. Selon Nabil Mahdoubi, agriculteur à Mahdha, la production de pommes de terre entraîne d’importantes pertes pour les agriculteurs, notamment en raison du coût élevé des semences, de l’achat d’engrais à des prix élevés, ainsi que de diverses complications jusqu’à la dévalorisation de la récolte. Il a également critiqué l’importation de pommes de terre étrangères en provenance d’Égypte ou de France au lieu de soutenir les agriculteurs locaux.

D’autres agriculteurs se sont plaints du laxisme du secteur privé dans l’importation de produits qui nuisent à la production locale, en importants notamment des semences sans aucun contrôle. Selon plusieurs agriculteurs, la politique qui frappe l’agriculteur tunisien affecte plusieurs secteurs tels que les oranges et les fraises, entraînant des pertes financières importantes et mettant les agriculteurs en danger d’emprisonnement en raison de l’accumulation de dettes, en plus de la corruption des récoltes. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle des produits importés qui causent des dommages aux citoyens et à la terre.