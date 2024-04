Mouvement intense à Kairouan : visiteurs et touristes en masse

La ville de Kairouan connaît aujourd’hui, vendredi 5 avril 2024, une activité économique intense avec l’afflux massif de visiteurs et de touristes.

Certains d’entre eux se déplacent vers la région à travers des voyages organisés en bus en provenance de différentes régions du pays, tandis que des familles se déplacent en voiture pour participer à la nuit du 27ème jour du mois de Ramadan. Les visiteurs se dirigent vers les sites historiques et civilisationnels tels que la mosquée Oqba Ibn Nafi, le mausolée d’Abi Zama’a Al-Balawi, le puits de Brouat et les fontaines Al-Aghlabid. On note également un engouement pour les pâtisseries et les produits locaux, en particulier le “makhroud”, les “zarabi” et le cuivre de Kairouan.

Il convient de rappeler que les juristes appellent Kairouan la “quatrième des trois villes saintes”, après La Mecque, Médine et Jérusalem, en raison de son importance historique et civilisationnelle.