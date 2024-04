Ghaza : un responsable onusien alerte sur une situation “pire que catastrophique”

Le représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Dominic Allen, a alerté sur le manque cruel de médicaments, les difficultés d’accès et de distribution d’aide dans la bande de Ghaza où la situation est “pire que catastrophique”, après six mois d’agression sioniste sauvage.

“Je pense que la situation est pire que catastrophique (à Ghaza). Ce que j’ai vu m’a vraiment brisé le cœur. Ghaza est devenu un amas de poussière.

Les gens que nous avons croisés étaient décharnés, ils nous indiquaient qu’ils cherchaient de quoi manger. Nous sommes très inquiets pour les femmes enceintes et allaitantes”, a dit Dominic Allen, de retour d’une mission d’une semaine dans l’enclave palestinienne.

“Les médecins et les sages-femmes nous ont dit que leurs patientes accouchaient d’enfants plus petits, et que la malnutrition, la déshydratation et la peur entraînaient des complications”, a-t-il poursuivi.

“Les salles d’accouchement sont débordées par le nombre de femmes qui accouchent: 70 accouchements (par voie basse) et 10 à 12 césariennes ont lieu chaque jour à l’hôpital Emirati (sud) par exemple. Une sage-femme m’a décrit comment elle avait dû aider des femmes à accoucher à même le sol parce qu’il n’y avait plus de place”, a ajouté le responsable onusien.

Evoquant, par ailleurs, les difficultés rencontrées par de nombreuses organisations internationales pour faire entrer de l’aide à Ghaza, Dominic Allen a indiqué qu'”un certain nombre de fournisseurs de l’UNFPA se sont vu refuser l’entrée dans la bande de Ghaza aux contrôles et points de passage”.

“Il est essentiel de pouvoir acheminer les fournitures médicales là où les femmes et les jeunes filles en ont le plus besoin. L’accès au nord de la bande de Ghaza est très difficile”, a-t-il souligné.

Le représentant de l’UNFPA a, en outre, indiqué que des personnes sont au bord de la famine en ce moment à Ghaza. “Cette situation est due à un énorme retard dans l’acheminement des denrées à cause de l’impossibilité d’accéder à Ghaza, depuis de nombreux mois déjà, ce qui a aggravé les besoins”, a-t-il déploré dans ce sens.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre la bande de Ghaza, faisant des dizaines de milliers de martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, une catastrophe humanitaire et des destructions massives.