“Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania : Une sélection remarquée au Stockfish Film Festival 2024

“Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania continue de briller sur la scène cinématographique internationale avec sa sélection au Stockfish Film Festival 2024. Ce festival, qui se déroule du 4 au 14 avril 2024 à Reykjavík en Islande, met en lumière les films les plus prometteurs du monde entier. Parmi les 27 films sélectionnés, “Les filles d’Olfa” se distingue en tant que l’un des cinq représentants de la région arabe.

Ce film, aux côtés d’autres productions arabes telles que “Goodbye Julia” du Soudanais Mohamed Kordofani, “The Burdened” du Yéménite Amr Gamal, “The Teacher” de la Britannico-palestinienne Farah Nabulsi, et “Bye Bye Tiberias” de la Franco-algérienne Lina Soualem, illustre la diversité culturelle et artistique du cinéma arabe contemporain. Depuis sa sélection en compétition officielle au Festival de Cannes en mai 2023, où il a remporté quatre prix dont l’Oeil d’Or du meilleur documentaire, “Les filles d’Olfa” a parcouru un chemin remarquable à travers les festivals internationaux, recevant des prix et des éloges. Sa sélection au Stockfish Film Festival 2024 confirme son excellence artistique et son impact social, lui assurant une place parmi les meilleures productions cinématographiques de l’année.