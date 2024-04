Sousse : Huit parmi les 15 membres du conseil régional menacent de démission

Un certain nombre du conseil régional de Sousse ont menacé de suspendre les travaux du Conseil et d’en démissionner, en raison de ce qu’ils considèrent comme étant « des violations flagrantes survenues lors de la campagne électorale pour les élections des membres du Conseil national des régions et des districts dans le gouvernorat de Sousse.

Selon un communiqué publié, hier dimanche sur la page officielle du Conseil régional à Sousse, signé par le président du Conseil, Noureddine Ben Abdesalam et huit parmi les 15 membres du conseil, les supposées violations ont été commises par un certain nombre d’électeurs et de candidats, « Contre quoi, l’IRIE de Sousse a maintenu le silence », lit-on dans le communiqué.

Les signataires déplorent également ce qu’ils estiment comment étant « l’ingérence de partis extérieures influentes politiquement et financièrement ayant affecté de manière directe le déroulement du processus électoral et les résultats auxquels il a abouti », selon les termes du communiqué.

En réponse à cette déclaration, la directrice régionale de l’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) à Sousse, Meriem Ben Njima, a indiqué à l’Agence TAP, que « l’IRIE a exercé son rôle dans le cadre de la loi et dans la plus grande transparence », ajoutant que l’Instance a été notifiée, hier dimanche à travers un procès-verbal, d’un recours concernant les résultats des élections du conseil national des régions et des districts.

« Le tribunal administratif est le seul habilité à examiner et à statuer sur ce recours », a-t-elle souligné.