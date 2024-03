Alerte à la sécurité : un train de voyageurs évite de peu une catastrophe en Tunisie

Le train de voyageurs reliant les villes de Gabès et Tunis a échappé de justesse à une catastrophe hier, samedi, à la gare d’Elouinet. Le conducteur du train a été surpris par la présence de trois roues géantes sur la voie ferrée, à une distance très proche, alors qu’il roulait à une vitesse dépassant les 100 km/h. Il a dû utiliser les freins d’urgence pour réduire sa vitesse avant de les heurter. Le conducteur, Slim Chehoud, a révélé que cet incident a entraîné l’arrêt du train pendant 10 minutes, le temps de retirer ces roues et de les éloigner de la voie ferrée. La direction de la compagnie ferroviaire ainsi que les unités de la Garde nationale ont été informées pour prendre les mesures nécessaires. Il a souligné que de tels accidents se produisent régulièrement, causant de lourdes pertes matérielles à la compagnie et mettant en danger la sécurité et la vie des passagers.