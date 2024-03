Le ministre de l’intérieur en visite de terrain à Béjà

En compagnie de nombre de hauts responsables sécuritaires du département, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a effectué, samedi, une visite de terrain dans le gouvernorat de Béjà où il s’est enquis des conditions de travail des unités sécuritaires relevant des différents corps opérant dans la région.

Selon un communiqué du ministère de l’intérieur, la visite a été l’occasion d’inspecter les points de contrôle réglementaires, de circulation et de sécurité déployés dans la région et de prendre connaissance des tâches et missions confiées aux patrouilles fixes et mobiles mobilisées dans la région.

Le ministre a également pris connaissance de la marche du travail ainsi que de l’aptitude opérationnelle des unités sécuritaires opérant dans le gouvernorat de Béjà.

Dans ce contexte, il s’est enquis de visu des moyens humains et matériels mobilisés par ces unités dans le cadre de leur mission régalienne de protection de la sécurité des citoyens et des biens privés et publics.

Lors de sa visite, le ministre Feki a par ailleurs saisi l’occasion pour écouter aux préoccupations exprimées par les membres des forces de sécurité, se félicitant à ce propos des incommensurables efforts déployés par les unités sécuritaires, tous corps confondus, et leur prodiguant ses encouragements pour leur abnégation et patriotisme dans la protection de l’ordre public et la préservation de l’intégrité du territoire national.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de sa visite, le ministre a souligné que le citoyen tunisien retrouve aujourd’hui la sécurité et la tranquillité après avoir vécu une rude et laborieuse période, lors de laquelle, il a enduré déboires, souffrances et incertitude et s’est aperçu, par le constat immédiat, que les institutions de l’Etat étaient ô combien en proie à la déliquescence, à l’effritement et au déclin.