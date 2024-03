Les plantes menacées d’extinction refont surface après la sécheresse en Tunisie

Après quatre années de sécheresse en Tunisie, la région de Kef a vu récemment un retour surprenant de nombreuses plantes menacées d’extinction. Les importantes précipitations de cette année ont radicalement modifié le paysage naturel de la région, permettant la renaissance de nombreuses plantes naturelles. Les botanistes expriment leur inquiétude quant à la possible disparition de ces plantes. Au cours d’une excursion dans les montagnes de Deir el Kef avec le spécialiste en botanique, le Dr Ahmed Marwani, les visiteurs ont pu voir la nature retrouver toute sa splendeur avec l’apparition de plusieurs plantes aromatiques et ornementales dans de nombreuses zones, émerveillant les chercheurs par leur verdure luxuriante et l’abondance de leur végétation.

Le Dr Marwani souligne que cette résurgence de la vie en pleine nature à Deir el Kef, considérée comme “la Mecque des botanistes”, le rassure quant à la capacité de la nature à résister à certaines catastrophes naturelles, en particulier à la sécheresse. Il énumère les différentes espèces de plantes qui ont retrouvé vie après une longue absence, mentionnant notamment des plantes médicinales telles que le fenouil et le sureau, ainsi que plusieurs autres espèces végétales remarquables dans les champs, les bords de route et les montagnes. Selon lui, le fait que ces plantes aient survécu montre la capacité de la nature à récupérer ses ressources et à résister aux facteurs de stress naturels, en particulier à la sécheresse, qui constitue la plus grande menace pour certaines espèces végétales fragiles incapables de résister à la période de sécheresse et de survivre à cette calamité naturelle.