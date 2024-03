32 morts dans des accidents de la route en Tunisie lors du premier semestre du Ramadan

Au cours de la première moitié du mois de Ramadan, le Observatoire national de la sécurité routière, relevant du ministère de l’Intérieur, a enregistré 144 accidents de la route ayant entraîné la mort de 32 personnes et blessé 185 autres. Dans un communiqué publié aujourd’hui, jeudi 28 mars 2024, l’Observatoire a révélé une baisse des taux par rapport à la même période de l’année précédente, avec une diminution de 30% du nombre d’accidents, de 9% du nombre de décès et de 39% du nombre de blessés. Ces accidents ont principalement été causés par la négligence et le manque d’attention (8 décès et 78 blessés), l’excès de vitesse (7 décès et 36 blessés) et le non-respect de la priorité (1 décès et 16 blessés). La région de Tunis a été la plus touchée avec 16 accidents ayant entraîné la mort de 10 personnes et blessé 10 autres.

La région de Médenine a enregistré le plus grand nombre de décès (6 décès), tandis que la région de Mahdia a enregistré le plus grand nombre de blessés (20 blessés). L’Observatoire a souligné que le pic d’accidents s’est produit avant la rupture du jeûne, entre 14h00 et 16h00, avec 27 accidents ayant causé 6 décès et 47 blessés, et après la rupture du jeûne, entre 18h00 et 20h00, avec 20 accidents ayant causé 5 décès et 24 blessés. L’Observatoire a également noté que les voitures légères étaient les véhicules les plus impliqués dans les accidents (79 accidents), suivies par les motos (71 accidents) et les camions légers (42 accidents).