Découverte d’une ferme de cannabis à Slimane

Les autorités tunisiennes ont découvert une plantation de cannabis dans une maison à Slimane, transformée en véritable ferme par son propriétaire.

Les agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants ont saisi plus de 110 plants de cannabis de différentes tailles. Cette opération fait partie des efforts pour lutter contre le trafic de drogue et les personnes impliquées dans cette activité. Suite à des informations, les autorités ont coordonné avec le parquet et la police technique pour perquisitionner la maison. En plus des plants de cannabis, ils ont trouvé cinq kilogrammes de fleurs et de graines de cannabis séchées, ainsi que des équipements pour la culture, la ventilation, l’éclairage, et la production de drogues.

Le propriétaire de la ferme a été arrêté pour approfondir les recherches et démanteler le reste du réseau.