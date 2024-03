Peine capitale dans l’affaire Chokri Belaïd : qui sont les quatre accusés condamnés ?

Quatre des 23 accusés dans l’affaire de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd ont été condamnés à la peine capitale à l’issue du procès, selon un verdict rendu par la cinquième Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du Tribunal de première instance de Tunis.

Les condamnés à mort sont Ezzedine Abdellaoui, Mohamed Amine Guesmi, Mohamed Akkari et Mohamed Aouadi. D’autres peines ont été prononcées, allant de deux ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité, en passant par des périodes de surveillance administrative et des non-lieux. Les condamnations comprennent notamment la réclusion criminelle à perpétuité pour Mohamed Ali Damak et Abderraouf Talbi, 30 ans de prison pour Ahmed Melki (alias le Somalien) et Mohamed El Omri, 20 ans de prison pour Karim Klaï, Saber Mechergui et Riadh Ouertani, 18 ans de prison pour Yasser Mouelhi, et huit ans de prison pour Bassem Ouezlini. Seif Eddine Arfaoui a bénéficié d’un non-lieu.