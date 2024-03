Demain démarre la distribution de viande importée : les détails

Le lancement de la vente de viande importée de France a été clarifié par le directeur général de la concurrence et des études économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Tawati, lors d’une intervention téléphonique dans l’émission “Ramadan Al-Nas” le mercredi 27 mars 2024. Il a indiqué que le premier lot de viande bovine congelée importée de France était arrivé en Tunisie, notant que certaines formalités administratives avaient rencontré des retards inattendus, ce qui a retardé le processus de distribution.

Le porte-parole a révélé que la distribution de cette viande devrait commencer à partir de midi aujourd’hui, avec le début de la vente au grand public prévue pour demain jeudi.

Selon Houssem Eddine Tawati, d’autres lots hebdomadaires de viande seront régulièrement et progressivement disponibles, et l’opération ne se limitera pas au mois de Ramadan.

Tawati a également souligné la participation de 30 points de vente à cette opération, confirmant qu’il y aura un suivi et un contrôle de la part des autorités compétentes.

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed El Amiri, avait précédemment déclaré à Mosaïque que le premier lot de viande bovine congelée importée de France serait disponible sur les marchés au prix de 35,600 dinars.

La cargaison attendue, selon Houssem Eddine Tawati, est estimée à 17 tonnes (environ 46 veaux) et sera distribuée à un certain nombre de bouchers sélectionnés, en attendant de fournir les bouchers désireux de participer à la vente de viande sur l’ensemble du territoire national. Cette viande sera disponible dans un premier temps au marché central d’Ariana, au marché central de la capitale, ainsi qu’à un point de vente à Sfax, deux points de vente à Bizerte, de même qu’à Menzel Bourguiba, en plus d’un point de vente à Mnihla, à Zahrouni et à El Aouina.