Hier soir, mardi, les ministères de la Santé et du Commerce et du Développement des Exportations ont appelé à ne pas acheter des jouets qui présentent un danger pour la sécurité des enfants, tels que les pétards, les jouets lançant des balles ou des cartouches, les flèches, les jouets laser et autres qui pourraient causer des blessures graves.

Selon un communiqué conjoint, les deux ministères ont insisté sur l’importance d’éviter d’acheter des produits vendus en dehors des circuits réglementés, car ils n’ont pas été soumis à un contrôle officiel.

Les ministères de la Santé et du Commerce ont également appelé à vérifier la présence des données obligatoires sur l’emballage extérieur du jouet, en particulier en ce qui concerne la tranche d’âge et les précautions d’utilisation, et à éviter les produits qui ne portent pas de marquage obligatoire.