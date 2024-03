Des dizaines de martyrs et de blessés à Rafah, Gaza et Beit Lahia

L’armée d’occupation sioniste a continué mardi à l’aube son ciblage des zones au nord-ouest de la ville de Gaza et de Beit Lahia, avec des ceintures de feu, tandis que les bombardements des avions de combat et de l’artillerie israéliens ont ciblé diverses zones de Gaza dans la bande de Gaza, en particulier la ville de Rafah, a entraîné le martyre de dizaines de citoyens, dont des enfants et des femmes, rapporte l’agence de presse palestinienne WAFA.

Alors que l’agression contre Gaza entrait dans son 172e jour, l’occupation a poursuivi son siège et ses attaques contre les hôpitaux de la bande de Gaza, mettant l’hôpital Al-Amal hors service, tout en poursuivant ses opérations militaires dans le complexe médical d’Al-Shifa et ses environs pour le neuvième jour.

Des sources sanitaires dans la bande de Gaza ont rapporté qu’il y a eu au moins 15 martyrs, dont 4 enfants, et des dizaines de blessés dans un bombardement israélien qui a visé une maison abritant des personnes déplacées au nord de Rafah, au sud de la bande de Gaza, ajoute la meme source.

En outre, le Croissant-Rouge a signalé que l’hôpital Al-Amal de Khan Yunis était hors service après que les forces d’occupation ont forcé le personnel hospitalier et les blessés à l’évacuer.

L’occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, par voie terrestre, maritime et aérienne, faisant 32 333 martyrs, dont la majorité sont des enfants et des femmes, et plus de 74 694 blessés depuis le début de l’agression de l’occupation israélienne le 7 octobre dernier, avec un bilan sans précédent et définitif, alors que des milliers de victimes sont encore sous les décombres et sur les routes, du fait de l’occupation empêchant les secours d’y accéder.