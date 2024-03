Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps caractérisé par des passages nuageux sur la plupart des régions, puis s’intensifient durant la nuit sur le nord, avec quelques pluies sur le nord-ouest.

Le vent sera modéré au nord et fort au centre et au sud, avec un phénomène de sable par endroits. La mer sera agitée puis très agitée.

Les températures seront en baisse. Les maximales se situeront entre 20 et 24 degrés dans les hauteurs du nord et de l’ouest, et entre 25 et 30 dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.