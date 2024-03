Réparations urgentes des bus et métros en Tunisie : décisions gouvernementales

Le Premier ministre, Ahmed Hachani, a présidé ce matin une réunion ministérielle restreinte pour examiner le développement des transports en commun, en présence du ministre de l’Intérieur, Kamel El Feki, de la ministre des Finances, Sahar El Bougdidi Nemseyya, de la ministre de l’Économie et de la Planification, Ferial El Wargui Essabii, de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma El Thabet Chebboub, de la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rajeb Kazzah, et de la ministre de l’Équipement et du Logement et chargée de gérer le ministère des Transports, Sarah El Zaafarani El Zanzari, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors de cette réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité de fournir un transport, sous toutes ses formes, aux citoyens pour préserver leur dignité et leur permettre de mener leurs affaires dans les meilleures conditions. Le chef du gouvernement a également dressé un bilan de la situation dans le secteur des transports en général, et en particulier au sein de la Société des Transports de Tunis, en insistant sur la nécessité de trouver des solutions à court terme, ainsi que d’élaborer une stratégie nationale pour les transports en commun, qui sont un indicateur du développement économique dans tous les pays, en plus d’être un moteur d’intégration sociale. À la fin de son intervention, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures administratives pour garantir le bon fonctionnement des services publics.

La ministre de l’Équipement et du Logement et chargée de gérer le ministère des Transports, Sarah El Zaafarani El Zanzari, a présenté à cette occasion une présentation sur la flotte de transport terrestre, le nombre de voyages et de lignes programmées, et a souligné les principaux obstacles à la fourniture d’un nombre suffisant de bus et de métros. En conclusion de la session, après discussion et délibération, le conseil a approuvé la réparation de 200 bus en urgence pour un coût d’environ 15,6 millions de dinars, ainsi que l’accélération de la réparation de 28 wagons de métro pour un coût de 7,5 millions de dinars, avant l’acquisition d’un nombre important de bus et de wagons de métro pour renforcer la flotte.