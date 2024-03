48 écoles primaires de Kairouan sans eau : un problème urgent

48 écoles primaires dans le gouvernorat de Kairouan en Tunisie sont actuellement sans accès à l’eau, a déclaré aujourd’hui, samedi 23 mars 2024, la coordinatrice du projet de justice environnementale et climatique à Kairouan, Menyarra Al Maghbari, lors d’une conférence de presse intitulée “Le droit à l’eau entre législation et réalité”, organisée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. Sur un total de 313 écoles primaires, 144 sont approvisionnées en eau par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et 121 par des associations d’eau. De plus, 11 écoles manquent d’installations sanitaires pour les élèves et 66 écoles n’en ont pas pour le personnel enseignant.