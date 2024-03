Khaled Batine – SNDP : Sept blessés sont actuellement hospitalisés et une enquête est en cours pour dévoiler les causes réelle de l’incendie

Le président directeur général de la société nationale de distribution des pétroles SNDP- Agil, Khaled Batine, a affirmé que 7 agents blessés dans l’incendie survenu, jeudi 14 mars 2024, dans un entrepôt de Gaz dans la zone pétrolière à Rades, sont actuellement hospitalisés. Il s’agit de 5 agents de la SNDP et les deux autres travaillent pour le compte d’une société de sous-traitance, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à la TAP, Batine a précisé que l’état de santé des blessés est généralement stable, et seulement un cas est admis en soins intensifs. Il a rappelé que les blessés sont atteints de brulures de 1er et de 2ème degré notamment au niveau des mains et du visage. L’incendie s’est déclaré vers 6h du matin lors de la mise en marche de la 3ème ligne de remplissage des bouteilles de gaz, et c’est grâce à l’expertise et à la bravoure des agents, ainsi que l’intervention rapide des agents de la protection civile, que l’incendie a été maitrisé et une catastrophe a été épargnée, a souligné le responsable.

Dès les premières flammes, un plan d’intervention a été appliquée par une équipe du centre de remplissage de gaz, spécialisée dans la lutte contre les incendies, et une coupure de courant a été effectuée au niveau de la zone pétrolière, a encore expliqué Batine.

Une enquête est menée pour dévoiler les causes réelle de cet incendie

Batine a affirmé que l’incendie s’est déclaré suite à une étincelle dont la cause est toujours inconnue, niant certaines informations relayées par des médias évoquant “une explosion”. Une enquête a été lancée afin de préciser les causes réelle de cet incendie, a-t-il soutenu.

Batine a également affirmé que le ministère de tutelle, a mis en place une équipe d’enquête en plus de l’initiative lancée par la SNDP pour former une autre équipe d’enquête et d’investigation. Le PDG de la SNDP a épargner la thèse selon laquelle cet incendie a été commandité, rappelant qu’une surveillance interne et externe est placée au niveau de la zone pétrolière.

Afin d’éviter ce genre d’incident il faut identifier les causes réelles, a-t-il noté. Batine a souligné l’impératif de reprendre l’activité du centre de remplissage de gaz, en arrêt à cause de cet incendie. Il a, à ce propos, précisé que la Société a assuré une augmentation de remplissage de gaz au niveau des centres de Bizerte et de Gabès afin de surmonter la perturbation provoquée par l’arrêt de production au centre de Radès. Batine a saisi l’occasion pour appeler à procéder à un recrutement en urgence face à l’annulation de la sous-traitance. Un contrat en vigueur avec une société de sous-traitance prend fin en mois d’avril 2024, a-t-il fait observer.

Hydrocarbures : Pas d’augmentation des prix, selon la loi des finances 2024

D’autre part, Batine a souligné, en se basant sur les dispositions de la loi de finances 2024, qu’il n’y aura pas d’augmentation programmée du prix des hydrocarbures, ajoutant que “la politique du président de la République a une vocation principalement sociale et contre les augmentations”.

Il a qualifié l’hypothèse adoptée dans la Loi de finances 2024 pour estimer le prix du pétrole dans la fourchette de 81 $, de “raisonnable”.

De l’autre côté, il a déclaré que la SNDP se taille une part de lion avec 40% de la distribution du pétrole sur le marché national, qui compte 5 autres sociétés.

Il a ajouté que la société dispose de 225 stations-service, en plus 54 stations marines appartenant exclusivement à “Agil”, notant que chaque année, entre 3 et 5 nouvelles stations entrent en service, ainsi que la réhabilitation d’un groupe de stations, annuellement, selon les capacités matériels et humaines disponibles.

Il convient de rappeler que l’incendie qui a ravagé jeudi 14 mars 2024, le dépôt de gaz dans la zone pétrolière de Rades relevant de la Société Nationale de Distribution des pétroles “Agil” a fait 25 blessés.