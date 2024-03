Démission surprise au sein de l’Étoile Sportive du Sahel : Hamed Kammoun quitte son poste

Le Dr. Hamed Kammoun, vice-président de la direction intérimaire de l’Étoile Sportive du Sahel et membre du conseil des sages, a annoncé sa démission de l’équipe via sa page officielle sur Facebook. Dans son message, il a déclaré : “Je démissionne du conseil des sages et de la direction intérimaire, ma conscience est tranquille. J’espère que ma démission les rappellera à la gravité de la situation.” Il a ajouté : “Les divisions, le manque de responsabilité historique et les conflits d’intérêts minent notre association malade, qui gémit et souffre en silence de l’abandon de ses fils à s’entendre entre eux.” Il est à noter que l’Étoile Sportive du Sahel occupe la troisième place du play-off avec 5 points, aux côtés du Club Africain.