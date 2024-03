Italie : le nombre de personnes vivant dans la pauvreté atteint un sommet en dix ans

En Italie, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a atteint son plus haut niveau en près de dix ans en 2023, malgré la reprise économique depuis l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19. Selon l’Institut national de la statistique, le nombre de personnes vivant dans une “pauvreté absolue”, c’est-à-dire incapables d’acheter des biens et services de base, a augmenté pour atteindre 5,75 millions, soit 9,8 % de la population. Ce chiffre est légèrement supérieur au niveau de 9,7 % en 2022 et constitue le plus élevé depuis le début de la série de données en 2014. Bien que l’économie italienne se soit redressée plus vigoureusement de la récession due au COVID-19 en 2020-2021 par rapport à des pays voisins comme l’Allemagne et la France, avec une augmentation concomitante de l’emploi, le rapport de l’Institut national de la statistique montre que la reprise n’a pas beaucoup aidé les plus démunis de sa population.