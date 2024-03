Winsunited Cup : La Tunisie face à la Nouvelle Zélande pour la 3e place

La sélection nationale tunisienne de football affrontera mardi la Nouvelle Zélande dans le cadre du match pour la troisième place du tournoi “Egypt Capital Cup”, avec l’objectif de confirmer le visage satisfaisant qu’elle a montré en demi-finale face à la Croatie, malgré la défaite aux tirs au but.

Le onze national cherche à remporter une victoire morale qui ne manquera pas de booster la confiance des joueurs en cette période transitoire délicate qui intervient après une élimination décevante au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire 2023+1).

La défaite de la Tunisie face à la Croatie n’a pas occulté l’entière satisfaction de la prestation collective, exprimée par les joueurs et l’encadrement à l’issue du match, malgré la dureté de la séance des tirs au but.

Les entraîneurs Montasser Louhichi et Anis Boussaidi tenteront de tirer profit des points positifs apparus dans la prestation de l’équipe et d’exploiter l’état de motivation et le moral élevé des joueurs pour réaliser une performance positive et venir à bout de l’équipe néo-zélandaise, battue vendredi dernier en demi-finale par son homologue égyptienne 0-1, avant d’aborder les défis de la prochaine période, notamment le reste de la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sous la houlette d’un nouveau staff technique.

Si le staff technique intérimaire de la sélection tunisienne a choisi lors du match de la demi-finale de jouer de manière tactique prudente pour contrecarrer les points de forts de l’équipe croate, vice-championne du monde 2018 et troisième du Mondial 2022, le match de classement sera complètement différent, les coéquipiers de Issa El Aidouni étant appelés à prendre plus de risques en attaque pour réussir le pari de marquer et assurer la victoire face à une équipe néo-zélandaise qui n’a pas une grande expérience internationale, puisque son plus grand exploit reste d’avoir atteint la Coupe du monde à deux reprises en 1982 et 2010.

On s’attend à ce que les Aigles de Carthage opèrent un changement au niveau de la ligne arrière en abandonnant l’option de jouer avec une défense centrale à trois, Oussama Haddadi étant l’option la plus probable, tandis que Hamza Jelassi et Dylan Broon seront maintenus, alors que les latéraux Wajdi Kechrida et Ali Abdi seront conservés, vu le bon niveau qu’ils ont montré lors de la rencontre de samedi, tant au niveau de la couverture que du soutien offensif.

Par ailleurs, le milieu de terrain devrait conserver la même composition avec Issa Laidouni, Nader Ghandari, Mohamed Ali Ben Romdhane et Hamza Rafiaa après que le quatuor ait fait preuve d’une grande harmonie sur le terrain en se partageant les rôles.

Après le match contre la Croatie, il est clair que le secteur offensif a besoin d’être renforcé pour être efficace devant les buts et ne pas rester limité à la performance défensive, ce qui pourrait inciter le staff technique à faire confiance à Seifallah Ltaief dès le début, avec la possibilité de faire débuter Ilyes Saad.