Tunisie – Alerte Météo : Pluies temporairement orageuses à partir de cet après-midi

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, à partir de cet après-midi, sur les régions ouest du sud et du centre. Ces pluies concerneront toutes les régions Est au cours de la nuit.

Des pluies sont également prévues sur les régions du nord à partir du mardi en fin de journée jusqu’à mercredi après-midi. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses notamment, sur le nord ouest avec des quantités comprises entre 30 et 50 mm et des chutes de grêles par endroits.

Ces précipitations seront accompagnées d’une baisse progressive des températures sur la plupart des régions. Cette baisse sera remarquable le mercredi 27 mars 2024 avec des maximales comprises entre 9 et 13 °C sur les hauteurs ouest et entre 15 et 20 °C ailleurs. Un vent fort d’une vitesse dépassant 90 km/h soufflera en rafales sous orages.