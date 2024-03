L’avocat Abdelaziz Essïd convoqué devant la justice

L’avocat Abdelaziz Essïd fera face à la justice. Selon la défense de l’avocat Abdelaziz Essïd, dans un communiqué publié le dimanche 24 mars 2024, son mandant comparaîtra devant la huitième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis le mercredi 27 mars courant, pour les charges de “diffamation à l’encontre d’un fonctionnaire public et d’atteinte à autrui via les réseaux sociaux, suite à une plainte déposée contre lui”. La défense a considéré dans son communiqué que ce “procès constitue une atteinte au décret de la profession d’avocat et à l’annulation de ce que l’article 47 dudit décret consacre en matière de non-poursuite de l’avocat lors de l’exercice de ses fonctions de défense de ses clients dans toutes ses plaidoiries, rapports et actes”, selon ses termes.

L’association a également estimé que “ce procès consacre ce que le communiqué de l’Ordre national des avocats, publié le 20 mars 2024, a dénoncé comme une escalade des ‘restrictions dangereuses imposées aux avocats lors de l’exercice de leurs fonctions de défense'”.