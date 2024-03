Contrôle des prix alimentaires : les résultats de la première moitié du Ramadan

L’administration régionale du commerce et du développement des exportations de Tunisie a révélé aujourd’hui les résultats de son action de contrôle pendant la première moitié du mois de Ramadan 1445 (du 11 au 26 mars 2024).

Un total de 4511 visites d’inspection ont été effectuées, couvrant les secteurs des fruits et légumes, des céréales, des produits alimentaires de base, de la viande rouge et blanche, des œufs, des poissons et des boulangeries. Ces inspections ont conduit à la saisie de 112 kg de riz, 280 kg de bananes, 6000 œufs destinés à la consommation, 50 litres d’huile d’olive, 9,26 tonnes de fruits et légumes, 200 kg de café, et 5,2 tonnes de produits subventionnés (farine, semoule, couscous, sucre). De plus, des décisions ont été prises pour suspendre l’approvisionnement de deux unités de torréfaction du café et de trois boulangeries pour infraction à la réglementation.

688 infractions ont été enregistrées, dont 327 concernaient la surfacturation et la vente à des prix illégaux, touchant les secteurs des fruits, des céréales, des produits alimentaires, des œufs, des poissons et du tabac. Parmi ces infractions, 179 étaient liées à l’absence d’affichage des prix, 60 à l’absence de factures d’achat, et 49 concernaient la rétention de produits, la spéculation, le refus de vente, la dissimulation de marchandises et la manipulation des produits subventionnés, touchant les secteurs des produits alimentaires et des boulangeries. En outre, 73 infractions ont été constatées pour la détention et l’utilisation d’instruments de pesage non soumis à des contrôles périodiques obligatoires.

Un programme de contrôle spécifique a été élaboré pour renforcer la surveillance des secteurs des confiseries, des boissons rafraîchissantes, des vêtements prêts-à-porter, des chaussures, du cuir, des jouets pour enfants, des cadeaux et des parfums, ainsi que pour exécuter des décisions de fermeture dans toutes les délégations du gouvernorat à l’encontre des magasins ayant commis des infractions liées à la surfacturation.