Prévisions météo : averses et orages cette nuit en Tunisie

Cette nuit, le temps sera marqué par des nuages parfois denses avec des averses dispersées dans le nord et localement dans le centre. Ces averses seront parfois orageuses et soutenues dans l’extrême nord-ouest, avec des nuages passagers dans le reste des régions. Les températures nocturnes oscilleront entre 14 et 18 degrés dans le nord, les régions côtières est et les hauteurs, et entre 20 et 24 degrés dans le reste des régions. Le vent, venant du secteur sud, se dirigera progressivement vers le secteur nord dans le nord, et sera relativement fort à fort près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux, et faible à modéré dans le reste des régions.