L’extrait de naissance désormais accessible en ligne en Tunisie

Fakher Bouzghaya, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a annoncé ce mardi lors de son intervention dans “Romdhane Ennes”, que l’extrait de naissance sera désormais disponible en ligne.

Cette nouvelle procédure, qui a une valeur juridique conforme aux lois en vigueur, a été mise en place après une période de préparation pour éviter toute falsification. Les ministères de l’Intérieur et des Technologies de l’Information ont coordonné leurs efforts pour garantir la gratuité et la sécurité de l’obtention de l’extrait de naissance en ligne, disponible sur le portail “e-bawaba.tn”. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la simplification des services administratifs et de leur numérisation, visant à faciliter l’accès des citoyens aux services et à réduire la charge administrative.