Ce soir, le temps sera généralement peu nuageux dans la plupart des régions, puis il y aura localement du brouillard en fin de nuit. Les températures nocturnes oscilleront entre 8 et 12 degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, et entre 14 et 18 degrés dans le reste des régions. Les vents seront faibles à modérés, généralement du secteur sud.