Innovation agricole en Tunisie : un fermier récolte du blé tunisien plus de deux fois par an grâce à des semences locales

Un agriculteur tunisien, Hassane Chetoui, a réussi à cultiver du blé tunisien et à en récolter plus de deux fois par an en utilisant des variétés anciennes et originales. Alors que les semences hybrides et importées dominent la production céréalière en Tunisie, avec toutes les mises en garde sur la perte des semences locales signifiant la perte de la souveraineté alimentaire, Hassane Chetoui a réussi, par ses efforts individuels, à collecter 67 graines tunisiennes authentiques et rares.

Hassane Chetoui possède une exploitation agricole dans la région de Borj El Amri dans le gouvernorat de Manouba et est autodidacte dans le domaine agricole. Il n’a jamais fréquenté d’académie ou de centre spécialisé dans le domaine agricole, mais son expérience pratique sur le terrain et sa relation intime avec le blé et l’orge l’ont rendu pionnier dans le domaine des semences locales qui pourraient garantir la sécurité alimentaire du pays.

Il a déclaré lors d’une interview radio qu’il avait réussi à collecter des graines et des semis sur une période de 25 ans de recherche, et qu’il les cultivait dans des parcelles de sa ferme. Hassane Chetoui souligne que les graines tunisiennes authentiques sont adaptées au climat tunisien, de qualité supérieure et ont une grande capacité à résister aux conditions climatiques difficiles. Il a également souligné la nécessité pour tous de comprendre le danger de l’extinction et de la perte de nos semences tunisiennes, et l’importance de revenir à la production de nos propres semences et de les développer, au lieu de courir après les semences importées qui menacent les générations futures et la sécurité alimentaire de la Tunisie.