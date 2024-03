Rejet du projet de loi sur le Fonds qatari du développement par l’ARP

L’Assemblée des représentants du peuple a rejeté le projet de loi organique 02/2024, relatif à la création d’un bureau du Fonds qatari du développement en Tunisie.

Ce rejet, intervenu ce mardi, s’est manifesté par 36 voix contre, 25 abstentions et seulement 51 votes favorables. Selon le rapport de la Commission des relations extérieures de l’ARP, cette convention englobe divers secteurs socio-économiques tels que la santé, l’éducation, le tourisme, l’agriculture, l’énergie, l’industrie et les services. Cependant, de nombreux députés ont exprimé des préoccupations quant à l’impact de cette convention sur la souveraineté nationale, soulignant que le Fonds qatari du développement aurait des prérogatives étendues, notamment la possibilité d’acquérir des terrains et autres propriétés, de recruter des étrangers sans restriction et de transférer des devises.