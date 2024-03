Gaza : martyrs et blessés dans une série de raids israéliens

Aujourd’hui mercredi, de nombreux civils palestiniens sont tombés en martyr et d’autres ont été blessés dans un bombardement aérien sioniste, alors que les forces militaires israéliennes ont pris d’assaut le complexe médical de Nasser à Khan Yunis et ont arrêté les personnels et les déplacés dans l’hôpital, rapporte l’agence de presse palestinienne ‘wafa’.

Au 173 jour de l’agression génocidaire sur la bande de Gaza, les sources médicales ont annoncé trois martyrs et des dizaines de blessés dans un raid israélien ciblant deux maisons dans la ville de Rafah au sud de la bande.

En outre, les forces militaires israéliennes ont envahi le complexe médical de Nasser er ont ouvert le feu sur ceux qui étaient dans l’hôpital.

Le 15 février, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut le complexe médical de Nasser et l’ont transformé en caserne militaire, après la démolition du mur sud, y pénétrant au milieu de tirs violents.

Des bateaux d’occupation israéliens ont pilonné la mer près du camp de Nuseirat, tandis que son artillerie a pilonné les zones occidentales de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza.

La zone autour du complexe médical de Shifa, à l’ouest de la ville de Gaza, a été le théâtre d’affrontements et de bombardements d’artillerie israéliens, qui ont entraîné une augmentation du nombre de martyrs blessés.

Mardi soir, un certain nombre de citoyens ont été martyrisés et d’autres ont été blessés dans un raid israélien sur la région de Muwasi, tà l’ouest de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, où des sources locales ont signalé que 12 citoyens, y compris les enfants, avaient été tués et d’autres blessés dans une frappe aérienne d’occupation israélienne visant une tente abritant des personnes déplacées dans la région de Muwasi.