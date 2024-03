Saisie de farine subventionnée : une boulangerie prise en flagrant délit d’activité illégale

Les autorités régionales du commerce et du développement des exportations à Tunis ont décidé de suspendre l’approvisionnement d’une boulangerie classée en farine subventionnée en raison de l’arrêt non justifié de son activité de fabrication et de vente de pain pendant les heures de la journée.

Selon les informations disponibles, les agents ont saisi environ 6 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie située dans la capitale. Cette dernière a interrompu de manière injustifiée la fabrication et la vente de pain, en violation des dispositions du ministère du Commerce et du Développement des Exportations concernant la production et la vente de pain.

Il a été décidé de saisir la marchandise et de sécuriser sa valeur financière dans le trésor public, ainsi que d’engager des poursuites judiciaires contre le propriétaire de la boulangerie, avec une décision immédiate de suspendre son approvisionnement en farine.