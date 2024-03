« Tounes t3ich bellama » de Ooredoo :   Une campagne qui incarne les valeurs du mois sacré de Ramadan

Le mois saint de Ramadan est toujours une occasion unique pour nous rappeler l’importance des valeurs de partage et de solidarité qui font l’identité même de Ooredoo quotidiennement mais encore plus pendant ce mois béni.

Dans cette optique, Ooredoo a lancé avec le début de ce ramadan sa campagne “Tounes t3ich bellama”, une initiative résolument axée sur l’expression authentique des valeurs humaines qui définissent l’identité même de l’entreprise en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

Cette campagne, portée par une vision émotionnelle, fédératrice et altruiste, vise à unir les cœurs de maximum de Tunisiens, notamment ceux qui traversent cette période sacrée dans la solitude.

Ooredoo a entamé cette noble quête en distribuant de l’eau et des dattes aux travailleurs qui observent l’iftar dans les rues, notamment aux abords des stations-service et aux points de départ des trains et du métro. Un geste simple, mais oh combien important et porteur de chaleur humaine et de réconfort.

Dans un élan de générosité sans précédent, Ooredoo a convié 70 orphelins ainsi que 30 de leurs encadrants de l’association « Kafel El Yatim » à partager un iftar mémorable dans ses locaux. Au-delà du repas, une animation spéciale a été organisée pour les enfants, accompagnée de dons visant à leur assurer un Ramadan empreint de douceur et de bienveillance.

Les personnes âgées n’ont pas été oubliées dans cette quête de partage. Ooredoo a rendu visite à la maison de retraite de Gammarth, partageant l’iftar avec tous les résidents dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En outre, des dons de matériel de santé ont été remis à chaque résident et résidente, dans un geste de respect et d’affection envers nos aînés.

Cette campagne, au-delà de ses actions tangibles, incarne l’engagement profond d’Ooredoo Tunisie envers la société tunisienne et réaffirme son rôle en tant qu’acteur majeur de la solidarité et du bien-être communautaire.

Pour Ooredoo, le Ramadan ne se résume pas seulement à un mois de jeûne, mais à une période propice au rapprochement, à la compassion et à la générosité. Par sa campagne “Tounes t3ich bellama”, Ooredoo Tunisie célèbre ces valeurs essentielles et invite chacun à se joindre à cette belle symphonie de partage.

Cette campagne n’est que le début, et Ooredoo prévoit encore d’autres actions inspirantes à venir.

https://www.facebook.com/share/v/spq5owHrSVNpu4E9/?mibextid=oFDknk

https://www.facebook.com/share/v/cXeWavoc9aJsRY25/?mibextid=oFDknk

https://www.facebook.com/share/r/ri6EfTPJiTTwceUz/?mibextid=oFDknk