Le grand mufti égyptien affirme : Ève n’est pas responsable de la sortie d’Adam du paradis

Le Dr Ali Jomaa, ancien grand mufti d’Égypte, a déclaré que, contrairement aux croyances populaires et aux récits préislamiques, Ève n’était pas la seule responsable de la sortie d’Adam du paradis.

Il a souligné que le Coran nous informe que les deux ont commis la même erreur, comme le mentionne le verset : “Alors le diable les fit tomber de là et les fit sortir de l’état où ils étaient. Et Nous dîmes : ‘Descendez, vous serez ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura sur la terre une demeure et un moyen d’existence pour un temps.'”.

Ali Jomaa a également ajouté que le Coran ne mentionne pas de tentation de Satan envers Ève, contrairement à ce qui est souvent dit dans d’autres récits, affirmant que la femme a fait sortir l’homme du paradis.