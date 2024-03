Une donation de 5 millions d’euros de la France à la Tunisie

L’Agence française de développement (AFD) prévoit d’allouer des crédits d’une valeur de 5 millions d’euros sous forme de “don-projet” pour le renforcement de la gouvernance de la migration en Tunisie et le soutien aux parcours de réintégration durable des migrants de retour, selon l’Observatoire national de la migration aujourd’hui.

Cette allocation vise à renforcer les financements déjà alloués par l’expertise française pour le même projet, estimés à 2 millions d’euros. Lors d’une réunion entre une délégation de l’Observatoire et une délégation de l’AFD et de l’Agence française de coopération technique (Expertise France), les parties ont discuté des opportunités de partenariat et de coopération dans le domaine de la migration, telles que le développement solidaire et l’intégration économique et sociale des volontaires au retour de la migration et la gouvernance de la migration. Les deux parties ont également discuté du niveau de coopération entre la Tunisie et la France et ont confirmé leur engagement à soutenir les efforts des structures publiques dans la réalisation de projets innovants contribuant au renforcement du développement. La réunion a également rappelé l’accord-cadre sur la gestion concertée de la migration et le développement solidaire signé entre la Tunisie et la France le 28 avril 2008.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’examen des recommandations découlant des travaux du Comité de pilotage de l’accord susmentionné, qui s’est tenu à Paris le 1er mars 2024, et de la détermination des priorités de coopération dans le domaine du développement solidaire.