Tunisie : 144 accidents depuis le début du mois de Ramadan

L’Observatoire national de la sécurité routière relevant du ministère de l’Intérieur a enregistré 144 accidents de la route pendant la première quinzaine du mois de Ramadan, faisant 32 morts et 185 blessés.

L’observatoire a fait état, jeudi, dans un communiqué, d’une régression du taux d’accidents par rapport à la même période l’année dernière. En effet, le nombre d’accidents a baissé de 30%, le nombre de morts de 9% et le nombre de blessés de 39%.

Ces accidents étaient causés par le manque de vigilance (8 morts et 78 blessés), l’excès de vitesse (7 morts et 36 blessés) et le non respect de la priorité (1 mort et 16 blessés).

Le gouvernorat de Tunis est en tête de classement en termes de nombre d’accidents, selon l’observatoire, avec 16 accidents faisant un mort et 10 blessés.

Médenine est en tête de liste également en termes de nombre de morts (6 morts) et le gouvernorat de Mahdia est classé premier quant au nombre de blessés (20 blessés).

Selon l’observatoire, la plupart de ces accidents ont eu lieu avant la rupture du jeûne entre 14h et 16h. En effet, 27 accidents de la route ont été enregistrés ayant fait 6 morts et 47 blessés.

Après l’Iftar, 20 accidents ont été relevés entre 18h et 20h (5 morts et 24 blessés).

Selon les statistiques menées par l’observatoire, 79 accidents ont été causés par des voitures, 71 accidents par des motos et 42 par des cammionettes.