Le dinar tunisien en baisse par rapport à l’euro et au dollar

La valeur du dinar tunisien a connu un recul face aux principales devises étrangères, notamment l’euro et le dollar américain, entre le 1er janvier et le 26 mars 2024, selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie publiés jeudi. Ainsi, un dollar s’échange actuellement contre 3,116 dinars tunisiens, contre 3,091 dinars en mars 2023. De même, un euro s’échange contre 3,379 dinars, contre 3,326 dinars à la même période en 2023. En revanche, le dinar tunisien s’est apprécié par rapport au yen japonais, avec 1000 yens valant 20,581 dinars au 26 mars 2024, contre 23,640 dinars à la même période en 2023. En ce qui concerne les réserves en devises étrangères, leur valeur s’est élevée à 23,3 milliards de dinars, soit l’équivalent de 106 jours d’approvisionnement, au 27 mars 2024, contre 22 milliards de dinars (95 jours d’approvisionnement) un an plus tôt, soit une amélioration de 1,2 milliard de dinars (11 jours d’approvisionnement).