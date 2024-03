Football – Ligue des champions (Quarts de finale aller) : l’Espérance de Tunis pour mettre un pied dans le dernier carré

L’Espérance de Tunis affrontera, samedi à Radès, la formation ivoirienne de l’Asec Mimosas, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions d’Afrique de football, avec l’espoir de prendre option sur le dernier carré avant le match retour dans deux semaines à Abidjan.

Le représentant tunisien abordera la rencontre avec le moral au beau fixe après une série de bons résultats enregistrés depuis la venue du coach portugais Miguel Cardoso, en remportant cinq victoires d’affilée sans encaisser le moindre but.

Le match sera différent par rapport aux précédentes rencontres que ce soit en championnat ou en phase de poules de la Ligue des champions, compte tenu de la nature de l’enjeu qu’est la qualification en demi-finales, et de la valeur de l’adversaire qui cherche à confirmer son retour sur le devant de la scène continentale.

Les coéquipiers de Yassine Meriah tenteront de remporter cette première manche avec le score le plus large, ce qui impose au staff technique d’opter pour un plan offensif pour mettre la pression sur l’équipe ivoirienne et l’obliger à commettre des erreurs.

Par rapport au dernier match de Ligue 1 face au Club Africain comptant pour la troisième journée play-off, le staff technique pourrait apporter quelques changements au niveau du onze de départ, à commencer par la défense qui enregistrera le rétablissement de Raed Bouchniba ce qui le rend en ballotage pour le poste d’arrière-droit avec Mohamed Ben Ali.

Des changements pourraient aussi toucher le milieu de terrain en remplaçant Zakaria El Ayeb par Ghaylène Chaalaali ou Wael Derbali pour donner plus d’efficacité au niveau de l’animation offensive, alors que les pivots Houssem Tqa et le Togolais Roger Aholou devront garder leur poste.

Le staff technique sang et or pourra également profiter de la carte du troisième joueur étranger à côté des Brésiliens Yann Sass et Rodrigo Rodrigues, en alignant l’Algérien Houssem Ghacha comme joueur de couloir ou le Nigérian André Boukia appelé à démontrer son potentiel, même si la participation de Oussama Bouguerra est toujours possible.

Pour sa part, l’équipe ivoirienne d’Asec Mimosas qui compte dans son palmarès un seul titre en Ligue des champions remporté en 1998, cherchera à rentrer avec un résultat positif pour conserver ses chances de qualification en demi-finales avant le match retour.

Mais les protégés du Français Julien Chevalier devraient faire preuve de vigilance et de prudence tout en comptant sur les contre-attaques rapides pour espérer atteindre les buts espérantistes.

La formation ivoirienne passe actuellement par une période de manque de résultats après avoir échoué à remporter ses deux derniers matches de Ligue des Champions (1 défaite et un nul) et perdu son précédent match en championnat local face à San Pedro, le condamnant à la 7e place de la compétition, à 10 points du leader.

Le représentant ivoirien s’est qualifié pour les quarts de finale en terminant en tête de la poule B avec 11 points, à deux longueurs de Simba de Tanzanie et du Wydad de Casablanca.

Le match sera dirigé par l’arbitre kényan Peter Waweru Kamaku.

La rencontre retour qui aura lieu au stade Houphouet Boigny le 6 avril prochain (21h00) sera dirigée par le Congolais Jean-Jacques Ndala.