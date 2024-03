Tunisie : le coût de la tenue de l’Aïd augmente jusqu’à 450 dinars

La préparation de l’Aïd coûte de plus en plus cher en Tunisie. Selon le président de l’Organisation de guidance du consommateur, Lotfi El Rayahi, le coût moyen des vêtements pour l’Aïd a augmenté de 10 à 15 % par rapport à l’année précédente.

Le coût moyen des vêtements pour les enfants de moins de six ans était de 250 dinars, et ce coût augmente progressivement avec l’âge jusqu’à atteindre 450 dinars à l’âge de 18 ans. El Rayahi a qualifié ce coût de très élevé par rapport au revenu familial moyen. Il a attribué la hausse des prix des vêtements à des pratiques d’exploitation sous l’étiquette d’origine, où des produits de qualité médiocre sont importés à bas prix et vendus à des prix élevés. Il a également souligné la nécessité d’encadrer les marges de profit afin de limiter l’augmentation des prix de détail, tout en encourageant et protégeant les produits tunisiens.

En l’absence d’encouragement à acheter des produits locaux, les citoyens se retrouvent souvent obligés de s’endetter pour répondre aux besoins de leurs enfants.