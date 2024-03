Solidarité environnementale : sept entreprises offrent le ramassage gratuit des déchets médicaux à Gafsa

Sept entreprises privées se sont portées volontaires pour collecter gratuitement des déchets médicaux dangereux à Gafsa, en Tunisie. Ces entreprises, spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets médicaux dangereux et affiliées à la Chambre nationale des entreprises de transport et de traitement des déchets médicaux dangereux, se sont engagées à collecter environ 300 tonnes de déchets dangereux stockés dans l’une des entreprises de la ville de Metlaoui. Cette initiative fait suite à l’arrêt de la gestion de ces déchets. Les entreprises volontaires commenceront leurs activités le 15 avril prochain et travailleront pendant trois mois, collectant chacune environ 25 tonnes de déchets. Le directeur général de l’Agence nationale de protection de l’environnement s’est rendu récemment à Gafsa pour superviser une réunion visant à résoudre certaines des difficultés liées à ce dossier et a visité le site de l’entreprise à Metlaoui, au cœur de cette crise.