Gabès : 360 infractions économiques relevées

Les équipes mixtes de contrôle économique à Gabès ont saisi, au cours des dix-huit premiers jours du mois de Ramadan, des quantités de 4,5 tonnes de tomates, 2424 litres d’huile végétale subventionnée et 1,5 tonnes de légumes et produits divers, et ce à l’issue de nombreuses campagnes effectuées dans les marchés, les magasins et les circuits de distribution.

Le directeur régional du commerce, Souileh Moussa a indiqué à l’Agence TAP que 360 infractions économiques ont été relevées, pendant la même période, et liées notamment à l’augmentation illégale des prix, au refus de vente, à la dissimulation de marchandises et au non-respect des règles de facturation et métrologie.