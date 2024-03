Crise démographique : le nombre de naissances atteint un niveau historiquement bas

Le nombre de naissances en Italie a atteint un niveau sans précédent, selon l’Institut italien de statistique, qui a annoncé aujourd’hui, vendredi 29 mars 2024, que le nombre de naissances a diminué pour la quinzième année consécutive en 2023.

Cette baisse continue constitue une urgence nationale que les gouvernements successifs n’ont pas réussi à traiter malgré les promesses répétées de lui accorder la priorité. L’Italie a accueilli l’année dernière 379 000 nouveaux-nés, en baisse de 3,6 % par rapport à l’année précédente et de 34,2 % par rapport à 2008, dernière année où le pays a connu une augmentation du nombre de naissances, bien que ce soit le taux d’augmentation le plus faible depuis l’unification de l’Italie en 1861. Le taux de fécondité est tombé à 1,20 enfant par femme, contre 1,24 en 2022, bien en deçà du taux de remplacement de 2,1 nécessaire pour maintenir la stabilité de la population. L’Italie a enregistré environ 661 000 décès l’année dernière, en baisse par rapport aux trois années précédentes qui ont connu une augmentation du taux de mortalité en raison de la pandémie de COVID-19. L’Institut de statistique a également indiqué que l’espérance de vie moyenne a augmenté l’année dernière pour atteindre 83,1 ans, soit une augmentation de six mois par rapport à 2022. Bien que l’écart entre le nombre de décès et de naissances ait atteint 282 000 cas en 2023, la population totale de l’Italie n’a diminué que de seulement 7 000 personnes pour atteindre 58,99 millions d’habitants, grâce à l’arrivée de plus d’immigrants étrangers et au retour d’immigrants italiens.

Les étrangers représentaient 8,99 % de la population italienne en 2023, totalisant 5,3 millions de personnes, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l’année précédente. La plupart d’entre eux vivent dans le nord du pays.