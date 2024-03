Tunisie – ISIE : Proclamation des résultats préliminaires des membres du Conseil national des régions et des districts

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouaskar, a annoncé les résultats préliminaires des élections des membres du conseil national des régions et des districts et la composition de la deuxième chambre parlementaire. Les résultats définitifs étant prévus au 2 avril prochain.

-S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, le président de l’ISIE a tenu à préciser que les résultats définitifs seront proclamés après avoir parachevé, demain, vendredi, l’élection des membres du Conseil national des régions et des districts reportée, aujourd’hui, en raison d’un jugement prononcé par le tribunal administratif à propos d’un candidat en lice.

-Il a ajouté que la mise en place du Conseil national des régions et des districts est prévue à la mi-avril prochain, juste après sa convocation à se réunir en vertu d’un décret émanant du président de la République, conformément aux dispositions de la loi qui prévoit que la convocation de ladite institution dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs, conformément à l’article 37 du décret-loi n°10 de 2023.

Evoquant les relations entre l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et la deuxième chambre parlementaire, Bouaskar a indiqué que les relations entre ces deux institutions seront régies par une loi organique tel qu’énoncé par la Constitution de 2022 et que ce texte de loi sera bientôt adopté et publié.

Et Bouaskar d’ajouter, que le conseil de l’ISIE a approuvé, jeudi, les résultats préliminaires des élections au Conseil national des régions et des districts, soulignant que “les élections à la deuxième chambre parlementaire se sont déroulées dans la pleine et entière transparence et intégrité, en présence des membres des conseils régionaux en plus des observateurs, et que les instances régionales indépendantes pour les élections (IRIE) avaient finalisé la rédaction de ses procès-verbaux et rapports concernant ces élections et les avaient transmis au Conseil Central de l’ISIE.